Maltempo in arrivo: stop al caldo africano con temporali e crollo termico fino a -10°C
18 Ago 2025 09:44
Secondo le previsioni di Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, la quarta ondata di caldo africano dell’estate 2025 sta per terminare. Una perturbazione atlantica interesserà l’Italia a partire da mercoledì, portando rovesci e temporali localmente forti e soprattutto un deciso calo delle temperature, che al Centro-Nord entro il weekend potranno perdere anche 8-10°C.
Primi temporali tra oggi e martedì
Il rovente anticiclone subtropicale, responsabile del caldo record in Europa meridionale e degli incendi in Spagna e Portogallo, sta cedendo il passo a una circolazione instabile di origine atlantica.
Oggi, lunedì, i primi temporali interesseranno Alpi, Prealpi e Appennino, sconfinando localmente sulle pianure e coste del Centro-Sud.
Martedì nuovi rovesci e temporali colpiranno le zone alpine e appenniniche, estendendosi entro sera anche alla Val Padana centro-occidentale, con fenomeni a tratti intensi.
Da mercoledì stop al caldo africano
Il vero cambio di circolazione avverrà da mercoledì 20 agosto, quando la perturbazione atlantica colpirà il Nord e parte del Centro. Attesi temporali diffusi, anche forti, tra Liguria di Levante, Nord-Ovest Toscana, Piemonte, Lombardia e Nord-Est.
Giovedì il maltempo si estenderà anche a Sardegna, Campania e tirreniche centro-settentrionali.
Venerdì instabilità diffusa sulle regioni centrali e primi temporali anche al Sud.
Weekend ancora incerto, con correnti fresche atlantiche: sabato fenomeni sparsi al Centro-Sud e rilievi del Nord, domenica possibili piogge al Centro-Nord.
Crollo delle temperature fino a -10°C
Dopo settimane di caldo record, l’Italia ritroverà condizioni più fresche:
Mercoledì al Nord le massime scenderanno anche sotto i 30°C.
Giovedì in Val Padana e Toscana difficoltà a superare i 25-26°C.
Al Sud persisterà un rialzo temporaneo con punte di 36-38°C tra Puglia, Calabria e Sicilia ionica.
Entro il weekend le temperature caleranno ovunque, con massime tra 23-25°C al Nord e 24-28°C al Centro, valori fino a 10/12°C sotto le medie stagionali.
