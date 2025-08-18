Maltempo in arrivo: stop al caldo africano con temporali e crollo termico fino a -10°C

Secondo le previsioni di Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, la quarta ondata di caldo africano dell’estate 2025 sta per terminare. Una perturbazione atlantica interesserà l’Italia a partire da mercoledì, portando rovesci e temporali localmente forti e soprattutto un deciso calo delle temperature, che al Centro-Nord entro il weekend potranno perdere anche 8-10°C.

Primi temporali tra oggi e martedì

Il rovente anticiclone subtropicale, responsabile del caldo record in Europa meridionale e degli incendi in Spagna e Portogallo, sta cedendo il passo a una circolazione instabile di origine atlantica.

Oggi, lunedì, i primi temporali interesseranno Alpi, Prealpi e Appennino, sconfinando localmente sulle pianure e coste del Centro-Sud.

Martedì nuovi rovesci e temporali colpiranno le zone alpine e appenniniche, estendendosi entro sera anche alla Val Padana centro-occidentale, con fenomeni a tratti intensi.

Da mercoledì stop al caldo africano

Il vero cambio di circolazione avverrà da mercoledì 20 agosto, quando la perturbazione atlantica colpirà il Nord e parte del Centro. Attesi temporali diffusi, anche forti, tra Liguria di Levante, Nord-Ovest Toscana, Piemonte, Lombardia e Nord-Est.

Giovedì il maltempo si estenderà anche a Sardegna, Campania e tirreniche centro-settentrionali.

Venerdì instabilità diffusa sulle regioni centrali e primi temporali anche al Sud.

Weekend ancora incerto, con correnti fresche atlantiche: sabato fenomeni sparsi al Centro-Sud e rilievi del Nord, domenica possibili piogge al Centro-Nord.

Crollo delle temperature fino a -10°C

Dopo settimane di caldo record, l’Italia ritroverà condizioni più fresche:

Mercoledì al Nord le massime scenderanno anche sotto i 30°C.

Giovedì in Val Padana e Toscana difficoltà a superare i 25-26°C.

Al Sud persisterà un rialzo temporaneo con punte di 36-38°C tra Puglia, Calabria e Sicilia ionica.

Entro il weekend le temperature caleranno ovunque, con massime tra 23-25°C al Nord e 24-28°C al Centro, valori fino a 10/12°C sotto le medie stagionali.

© Riproduzione riservata