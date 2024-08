Maltempo: estate con la grandine (a Modica e Scicli). Fuga dalla spiaggia a Marina di Ragusa. Ecco le prossime previsioni meteo

L’estate 2024, particolarmente instabile dal punto di vista meteorologico, continua a sorprendere il sud-est della Sicilia. La giornata di oggi ha visto una forte grandinata colpire le zone di Modica e Scicli, trasformando quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio estivo in un evento fuori dal comune. I cittadini hanno assistito a un’improvvisa pioggia di chicchi di grandine di dimensioni considerevoli, che ha allarmato molti, costringendo ad una repentina fuga verso luoghi sicuri. Temporale anche a Ragusa città con abbondante pioggia.

La situazione non è stata migliore a Marina di Ragusa, dove il temporale ha sorpreso bagnanti e turisti. La spiaggia, affollata di persone in cerca di relax, si è svuotata in pochi minuti sotto la pressione delle condizioni meteorologiche inaspettate. Il violento cambiamento del tempo ha reso necessario un rapido abbandono della costa, dimostrando ancora una volta quanto sia imprevedibile la natura. Alla fine per fortuna non ha piovuto anche se si stava per creare una tromba d’aria.

In presenza di temporali così intensi, l’esperto meteo Samuele Frasca raccomanda di non restare in spiaggia e, soprattutto, di evitare di immergersi in acqua. “È fondamentale allontanarsi da spazi aperti, che potrebbero essere soggetti a fulminazioni,” sottolinea Frasca. Il rischio di fulmini in ambienti privi di ripari è elevato, e la sicurezza deve sempre essere una priorità assoluta.

Secondo Frasca, quello a cui abbiamo assistito oggi è il risultato dei consueti temporali diurni che, in questo periodo, colpiscono le aree interne della provincia di Ragusa. Tuttavia, ciò che ha caratterizzato questi temporali è stata la loro intensità, seppur di breve durata. “Questo scenario andrà avanti almeno fino a giovedì,” prevede Frasca, “con una recrudescenza dei fenomeni pomeridiani a causa di un parziale indebolimento dell’alta pressione.”

L’indebolimento dell’alta pressione, che dovrebbe farsi sentire tra oggi e domani, potrebbe inoltre favorire la formazione di una leggera depressione atmosferica nel Mar Ionio. Questa depressione potrebbe portare ulteriori piogge sparse nella regione, rendendo la seconda metà della settimana altrettanto instabile.

Per tutti coloro che vivono o si trovano in vacanza nel sud-est della Sicilia, il consiglio è di monitorare attentamente le previsioni meteorologiche e di essere pronti ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti del tempo. Nonostante il desiderio di godersi le giornate estive, è essenziale rimanere vigili e pronti a mettere la sicurezza al primo posto.

previsioni meteo per mercoledi’ 28 agosto

Mercoledì 28 Agosto: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso o velato al mattino, piovaschi intermittenti al pomeriggio, cielo sereno alla sera.

