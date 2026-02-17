Maltempo e infiltrazioni: bacinelle all’ingresso del laboratorio analisi dell’ospedale di Ragusa

Le intense piogge che hanno interessato la provincia durante lo scorso week end, hanno lasciato il segno anche nelle strutture sanitarie. All’ingresso del laboratorio analisi dell’Ospedale Giovanni Paolo II sono comparse numerose bacinelle per raccogliere l’acqua proveniente dal soffitto, una situazione che non è passata inosservata ai tanti pazienti presenti per effettuare esami e controlli. La segnalazione arriva dal Comitato Civico art. 32.

Infiltrazioni dopo il maltempo

Il problema è stato causato dalle forti precipitazioni che hanno colpito la Provincia di Ragusa, provocando infiltrazioni d’acqua nella struttura del laboratorio analisi. In particolare, i pannelli fonoassorbenti del controsoffitto sono risultati completamente impregnati d’acqua.

Per ragioni di sicurezza e per evitare ulteriori criticità, l’ASP di Ragusa ha disposto la rimozione temporanea dei pannelli danneggiati e la loro sostituzione con nuovi elementi.

Interventi già avviati

Secondo quanto comunicato, i lavori sono iniziati già nella giornata odierna, con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza e funzionalità del laboratorio analisi.

Nel frattempo, l’immagine delle bacinelle sistemate all’ingresso per raccogliere l’acqua piovana ha attirato l’attenzione degli utenti, suscitando preoccupazione tra i pazienti che quotidianamente frequentano la struttura sanitaria per visite ed esami.

Aggiornamento

L’Asp comunica che le bacinelle sono state rimosse.

