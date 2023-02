Maltempo: crolla una parte della Fornace Penna, ma è l’incuria umana la vera colpevole

Crollata parte della facciata della storica Fornace Penna a Sampieri. Il maltempo che sta imperversando ha portato al danneggiamento di parte dell’antica struttura di laterizi.

La Fornace Penna, situata a Punta Pisciotto in Sicilia, è un’ex fabbrica di laterizi costruita tra il 1909 ed il 1912 su progetto dell’ingegnere Ignazio Emmolo. In passato, questa struttura ha rappresentato un importante centro produttivo, con un centinaio di operai che lavoravano nello stabilimento per esportare i laterizi in molti paesi mediterranei.

Maltempo e incuria, mix fatale

Tuttavia, negli ultimi decenni, la Fornace Penna è stata oggetto di una triste sorte: incuria e mancato intervento hanno portato alla sua lenta ma inesorabile parziale distruzione. Adesso, il crollo nuovo a causa del maltempo, un crollo ulteriore che rappresenta solo l’ultimo episodio di una lunga serie di problemi che affliggono questa importante testimonianza della storia siciliana.

Sgarbi: “E’ una basilica in riva al mare”

Eppure, la Fornace Penna non è solo un vecchio edificio abbandonato. La sua bellezza e fascino hanno fatto sì che la fabbrica fosse utilizzata come set cinematografico e definita persino come “una basilica laica in riva al mare” da Vittorio Sgarbi. Pertanto, sarebbe un vero peccato che questa struttura continui a decadere a causa della mancata tutela.

L’incuria è la vera colpevole

L’incuria dell’uomo è il vero colpevole di questa situazione. Gli eredi proprietari della Fornace Penna non hanno effettuato adeguati interventi per preservare questo importante edificio e, nonostante la Regione stia cercando di acquisirlo, il crollo continua. La politica ha fatto campagna elettorale sulla Fornace Penna per anni, ma è ora il momento di passare dalle parole ai fatti e di tutelare questa importante testimonianza della storia siciliana, prima che sia troppo e fatalmente tardi.

In definitiva, il maltempo ha causato il recente crollo della Fornace Penna, ma è l’incuria umana la vera colpevole. E’ fondamentale che questa struttura venga preservata e tutelata adeguatamente, affinché possa continuare a raccontare la sua storia e a rappresentare un importante tesoro culturale per le generazioni future.