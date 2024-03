Malmena la moglie incinta: arrestato 35enne nel catanese

Un uomo di 35 anni e’ stato arrestato a Pedara (Catania) dai carabinieri dopo che al culmine di una lite per futili motivi ha malmenato la moglie 37enne incinta mandandola all’ospedale. E’ accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

I militari sono intervenuti in una zona residenziale del paese a seguito di una segnalazione al 112 NUE. La donna, trovata nel cortile di casa, e’ stata trasportata con urgenza nelll’ospedale Cannizzaro di Catania, dove i medici le hanno riscontrato contusioni in varie parti del corpo e l’hanno dichiarata guaribile in 30 giorni.

Il marito all’arrivo dei militari si era rinchiuso nel piano mansardato dell’abitazione, che durante la lite era stata messa completamente a soqquadro. La donna, che ha presentato denuncia nei confronti del coniuge, ha detto che quella era solamente l’ultimo di una serie di episodi che non aveva mai denunciato. L’uomo e’ stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. L’arresto e’ stato convalidato.

© Riproduzione riservata