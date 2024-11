“Mala movida”: 16enne arrestato, accoltella il rivale in amore in discoteca

Un episodio di violenza tra adolescenti ha portato all’arresto di un 16enne di Cassibile, accusato di tentato omicidio aggravato e di porto di armi e oggetti atti a offendere. L’episodio si è verificato in una discoteca e il giovane, coinvolto in una lite per futili motivi, è stato trasferito all’Istituto Penale per Minorenni di Catania-Bicocca, su disposizione del G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Catania.

I fatti

La sera del 28 giugno 2024, in una discoteca di Fontane Bianche, una lite tra adolescenti per motivi di gelosia è degenerata in un’aggressione. Durante la serata, il 16enne ha colpito un 19enne al volto con un pugno, minacciandolo di morte per aver offerto una sigaretta alla fidanzatina. Nelle prime ore del mattino, all’uscita del locale, il 16enne ha teso un agguato alla vittima, accoltellandola ripetutamente alla schiena e al petto in punti vitali. Solo per un caso fortuito il 19enne è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

Le indagini

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Cassibile e dalla Compagnia di Siracusa, sono state fondamentali per ricostruire l’accaduto. La visione delle telecamere di videosorveglianza, le testimonianze e i rilievi sul luogo hanno permesso di identificare l’aggressore. Inizialmente denunciato in stato di libertà, il giovane è stato poi sottoposto a una misura cautelare a seguito delle approfondite indagini coordinate dalla Procura per i Minorenni di Catania.

