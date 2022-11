Magia, stupore e incanto… è iniziato a Ragusa Ibla il “Donnafugata dei Piccoli”, la stagione teatrale per bambini

Si è aperta anche la stagione dedicata ai più giovani nel piccolo, incantevole teatro barocco di Ragusa Ibla. Domenica 13 novembre si è infatti inaugurato con lo spettacolo “Pinna di Hu” il “Donnafugata dei Piccoli”. Tante magiche emozioni, stupore e partecipazione negli occhi dei curiosi spettatori, piccoli fruitori dell’arte teatrale, capaci di vivere lo spettacolo con grande entusiasmo, aperti alla possibilità di apprendere piccole ma importanti lezioni di vita grazie alla divertente e vivace messinscena. La stagione del “Donnafugata dei Piccoli”, con la direzione artistica di Fabio Guastella, è iniziata con “Pinna di Hu”, uno spettacolo narrato in dialetto siciliano liberamente ispirato al racconto popolare intitolato “Lu re di Napoli”, dalla raccolta del palermitano Giuseppe Pitrè, medico, etnologo, letterato e, soprattutto, pioniere degli studi folklorici in Italia. Protagonista Iridiana Petrone, che ha curato anche l’adattamento e la regia dello spettacolo prodotto da Nave Argo. La storia ha raccontato di un re che, divenuto cieco, chiese ai due figli, un maschio e una femmina, di trovare la piuma di un pavone grazie alla quale avrebbe finalmente recuperato la vista. Chi fosse riuscito nell’impresa, avrebbe ricevuto l’intero regno in segno di gratitudine. Gelosie e dispetti tra fratelli, un pizzico di magia e finale con morale, hanno coinvolto piccoli e grandi spettatori. Le magnifiche musiche della tradizione popolare eseguite dal Quartetto AreaSud hanno richiamato alla mente la lunga tradizione dei cantastorie siciliani, e hanno reso ancora più suggestiva l’emozionante atmosfera in teatro.

“Lo stupore negli occhi dei piccoli spettatori e la loro capacità di lasciarsi incuriosire e trasportare rende veramente magica questa rassegna teatrale – commentano le direttrici del Teatro Donnafugata Vicky e Costanza Di Quattro – I bambini vivono le loro emozioni intensamente e completamente, sono un pubblico molto esigente e riuscire a coinvolgerli e appassionarli è estremamente stimolante”. Un pubblico di piccoli spettatori, carichi di entusiasmo e curiosità. “Per loro abbiamo pensato ad un cartellone con cinque titoli inediti e cinque diverse compagnie che vivono il teatro con dedizione e fantasia – spiega Fabio Guastella –. Ci saranno magia, avventura e divertimento, ma anche sfide ed ostacoli da superare, perché ogni storia racchiude un messaggio positivo che aiuta a crescere”.

Il cartellone dedicato ai piccoli spettatori prevede altri quattro spettacoli domenicali e si sviluppa in due orari, il primo turno alle ore 17.00 ed il secondo turno ore 18.30. Il prossimo appuntamento sarà giorno 11 dicembre con “L’inventore di storie”, un clown sognatore sempre ottimista e ha la capacità di stupirsi di tutto ciò che lo circonda. Un racconto animato da musica, magia e marionette scritto e interpretato Giovanni Ruffino, con la regia di Andrea Saitta, prodotto dalla “Compagnia Décalé”.