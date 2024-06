Madre e figlio originari di Caltanissetta uccisi in Inghilterra

Una donna di 54, Maria Nugara e il figlio di lei, Giuseppe Morreale, 29, sono stati uccisi a Ugley, in Inghilterra. Le vittime erano tutte di Mussomeli, comune in provincia di Caltanissetta, così come il presunto assassino, Calogero Ricotta, 63 anni, secondo quanto riportato dal sito della BBC. L’uomo sarebbe stato fermato dalla polizia locale in quanto presunto assassino ed è il compagno della donna.

Le indagini inglesi

I corpi senza vita delle due vittime sono stati trovati martedì nella loro abitazione. Dopo 48 ore di indagini, venerdì, la polizia è arrivata a Ricotta e lo ha accusato di lesioni e duplice omicidio. L’uomo dovrà comparire lunedì davanti alla corte dei magistrati inglesi.

Mussomeli è sconvolta dalla notizia. La donna era partita anni fa per cercare un futuro migliore, così come il figlio, nato da una relazione precedente.

