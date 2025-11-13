Un’alleanza per la salute e la prevenzione. È quella siglata questa mattina tra l’ASP di Ragusa e le dodici sezioni comunali dell’Avis, con un protocollo d’intesa biennale che punta a rafforzare la cultura della prevenzione nel territorio ibleo, attraverso il potenziamento degli screening oncologici e delle campagne vaccinali. L’accordo, firmato dal direttore generale dell’ASP, Giuseppe […]
Lutto nel mondo della sanità a Vittoria: si è spento l’ex primario di Radiologia Umberto Copani
13 Nov 2025 09:05
Lutto nel mondo della sanità a Vittoria. È morto ieri Umberto Copani, già primario di radiologia all’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria. Aveva 75 anni, era in pensione da dieci anni ed era ammalato da tempo. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 16,45 nella basilica di San Giovanni battista a Vittoria.
Copani univa all’attività professionale, che ne aveva fatto un punto di riferimento per la sanità cittadina e per l’ospedale vittoriese, anche un’intensa attività sociale. Aveva fatto anche attività teatrale amatoriale con la compagnia Anthea.
Il sindaco Francesco Aiello ha espresso il cordoglio della città. “Un professionista eccellente – ha detto nel suo ricordo – un uomo straordinario, un amico disinteressato e generoso, una perdita per la città di Vittoria. Addio Umberto, amico carissimo, il tuo sorriso e la tua umanità ci mancherà”.
