Lutto cittadino per Alfredo Campo: Vittoria si ferma per onorare il grande artista espressionista

Lutto cittadino per Alfredo Campo. La città di Vittoria rende domani l’ultimo omaggio all’artista che si è spento sabato all’età di 88 anni.

Il sindaco Francesco Aiello proclamerà per domani il lutto cittadino. La città si fermerà alle 16 per onorare uno dei suoi figli migliori, un artista che ha speso l’intera esistenza per l’arte. bandiere a mezz’asta in municipio e negli edifici pubblici, saracinesche abbassate e un momento di raccogliemtno alle 16, all’orario dei funali.

Esponente dell’espressionismo, ha lasciato opere di grandissimo valore artistico. La sua attività è stata vpoliedrica e dedicata anche alla diffusione della cultura con numerose conferenze. E’ stato anche presidente della Pro Loco cittadina.

“Sarà sempre nei nostri cuori così come lo è sempre stato – scrive sui social il professore Arturo Barbante, suo amico e da poche ore nominato assessore alla Cultura al posto di Paolo Monello – lascia un grande vuoto per tutti noi e per la città, per quanti lo abbiamo stimato e apprezzato per il suo modo garbato e competente di diffondere arte e cultura, sarebbe riduttivo. Alfredo che conosco dalla mia giovane età è stato un grande docente, uno di quelli che hanno diffuso cultura fra gli alunni e che ha fatto amare l’arte ad intere generazioni. È stato un comunicatore instancabile di sapere e di competenze, conferenziere al servizio della città e del mondo dell’associazionismo culturale vittoriese, il suo era un modo entusiasta e appassionato di diffondere le sue passioni e il suo sapere. Ha, con la passione che lo distingueva, studiato il patrimonio d’arte nelle nostre chiese, del patrimonio architettonico extra urbano, del liberty vittoriese per il quale era entusiasta e competente. L’arte della nostra giovane città l’ha indagata cercandone lo spirito e l’anima intima. Sempre pronto e disponibile anche con gli artisti delle nuove generazioni, per le quali è stato un punto di riferimento e mentore”.

Di recente Campo era stato insignito del premio “Vittoria insigne”. Per l’occasione era stata realizzata una sua antologica a Sala delle Capriate, l’ultima mostra che egli stesso aveva curato.

In precedenza, nell’estate 2019, una sua antologica, sintesi e suggello di una carriera artistica straordinaria, era stata ospitata nella ex Chiesa San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla. La mostra venne organizzata dall’associazione Arteinsieme di Comiso, di cui Alfredo Campo era socio onorario.

