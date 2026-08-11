Lutto a Modica per la morte di Giò: domani l’ultimo saluto alla storica protagonista della ristorazione modicana

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Modica piange la scomparsa di Giò, volto conosciuto e amatissimo della ristorazione cittadina. La donna è morta improvvisamente questa mattina, lasciando sgomenti familiari, amici e le tantissime persone che negli anni avevano avuto modo di conoscerla.

Per lungo tempo è stata la titolare della pizzeria del quartiere San Giovanni a Modica Alta, attività che ha lasciato circa tredici anni fa. Ma il suo rapporto con la ristorazione modicana affondava le radici ancora più indietro nel tempo, fino agli anni Novanta, quando era stata protagonista della storica pizzeria “La Bruschetta”, nel cuore del centro storico.

Una presenza che per molti non era legata soltanto al lavoro. Giò era diventata, negli anni, un punto di riferimento per il quartiere e per quanti la conoscevano, ricordata per il suo carattere schietto e sincero, ma soprattutto per la sua bontà e la sua disponibilità verso gli altri.

La notizia della sua morte ha suscitato una grande ondata di affetto sui social, con numerosi messaggi di cordoglio pubblicati da amici e conoscenti.

Tra i tanti ricordi affidati a Facebook, quello di chi la descrive come una persona «buona, altruista, casa per chiunque avesse bisogno», sempre pronta a tendere una mano senza chiedere nulla in cambio. Un ricordo che racconta anche la sua attenzione verso chi aveva meno voce e verso gli animali in difficoltà.

«Amica di tutti, con quel sorriso e quella gentilezza che ti rendevano unica», si legge in uno dei messaggi che in queste ore stanno accompagnando il ricordo di Giò.

I funerali di Giovanna Cicero Molè si terranno domani, alle 17.30, nella chiesa di San Giovanni Evangelista.

Sarà l’occasione per la città e per quanti le hanno voluto bene di stringersi attorno alla famiglia e darle l’ultimo, commosso saluto.

© Riproduzione riservata