Lutto a Modica. E’ morto Piero Minardo della trattoria “l’Arco”

Il mondo dell’imprenditoria modicana è in lutto per la morte di Piero Minardo, 78 anni, che gestiva insieme alla moglie Grazia Gintoli la Trattoria L’Arco in piazza Corrado Rizzone a Modica bassa. Minardo era molto conosciuto in città e in passato aveva lavorato come autista del presidente dell’ente regionale Azasi e dell’onorevole Nino Avola.

Dopo esser andato in pensione, Piero Minardo ha deciso di seguire la sua passione per la cucina e quella della moglie , rilevando una trattoria situata in piazza Corrado Rizzone, che ha chiamato “L’Arco”. Da allora, il locale è diventato una meta frequentata sia dai modicani che dai turisti.

La notizia della sua morte ha suscitato molti messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia sui social media.