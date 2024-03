“L’urgenza della creazione”: mostra di Giovanni Lissandrello al Centro Studi F. Rossitto

La mostra di pittura del Maestro Giovanni Lissandrello, intitolata “L’urgenza della creazione”, sarà inaugurata domenica 10 marzo 2024 alle ore 18:00 presso il Centro studi “Feliciano Rossitto” a Ragusa, situato in Via Ettore Majorana, 5. Il presidente del Centro studi, Giorgio Chessari, aprirà l’evento con un saluto, seguito dalle relazioni dei professori Maria Antonietta Vitale, Paolo Nifosì (storico dell’arte) e Salvatore Parlagreco (curatore della mostra). Durante la serata, il gruppo TetraSax Quartet intratterrà il pubblico con intermezzi musicali.

Giovanni Lissandrello, nato nel 1942 e residente a Ragusa, ha iniziato la sua carriera artistica partecipando a mostre collettive fin dal 1964. Dopo un periodo di studio negli anni ’70 e ’80, ha ripreso a esporre in mostre collettive e nel 1985 ha tenuto la sua prima mostra personale a Ragusa. Nel corso degli anni ha partecipato a numerose mostre collettive e personali sia in Italia che all’estero, guadagnandosi riconoscimenti e segnalazioni in varie manifestazioni artistiche. La sua opera è stata esposta in importanti gallerie e manifestazioni d’arte, confermando il suo talento e la sua reputazione nel mondo dell’arte contemporanea.

© Riproduzione riservata