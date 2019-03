L'Unicef in piazza a Marina di Ragusa e Vittoria per salvare i bambini malnutriti - Ragusa Oggi

L’Unicef in piazza a Marina di Ragusa e Vittoria per salvare i bambini malnutriti

Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa contribuisce attivamente all’iniziativa dell’Orchidea, a sostegno della campagna “Ogni bambino è vita” per salvare i bambini colpiti da malnutrizione, che è co-responsabile ogni anno della morte di circa 3 milioni di bambini. Per il suo decimo compleanno l’orchidea si moltiplica: a fronte di un contributo minimo sarà possibile scegliere tra quattro tonalità di colore disponibili.

Postazioni UNICEF in provincia saranno presenti domenica 31 a Marina di Ragusa, in Piazza Duca degli Abruzzi, dalle 10,30 alle 14,00, e a Vittoria, in Piazza del Popolo, dalle 10,30 alle 13,00.

“Ritornare a casa con un’orchidea UNICEF vuol dire aiutare un bambino a sopravvivere. Nell’arco di questi 10 anni, grazie al sostegno di tante persone abbiamo raccolto 13 milioni di euro che hanno salvato le vite di tanti di bambini in tutto il mondo” – ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia. “Ringrazio i volontari UNICEF per il loro profondo e costante impegno e invito tutti a venirci a trovare in piazza, insieme continueremo ad aiutare tanti bambini che nel mondo rischiano la vita.”

Per il prossimo fine settimana il Comitato Provinciale di Ragusa per l’UNICEF è impegnato in una ulteriore importante iniziativa di raccolta fondi. Sabato 30 marzo alle ore 18,30 verrà inaugurata la mostra personale “Visione luce, 1974 – 2019” del celebre pittore Franco Polizzi, presso gli spazi espositivi del SilvaSuri Museum, nella campagna di Marina di Ragusa. Il progetto e la cura sono di Elisa Mandarà, critico d’arte e Presidente del Comitato Provinciale UNICEF Ragusa. La mostra, visitabile dal 30 marzo al 30 aprile 2019, beneficia del patrocinio di UNICEF Italia, concesso dal Presidente nazionale Francesco Samengo ed è corredata da un catalogo (Edizioni SilvaSuri Museum), che ricostruisce il percorso storico ed estetico dell’opera polizziana. I proventi del catalogo saranno interamente devoluti all’UNICEF e destinati alle principali emergenze rilevate dal *Rapporto sull’intervento umanitario (“Humanitarian Action for Children”) dello scorso gennaio*.

*Con l’Orchidea UNICEF fai rifiorire la vita*

Scegliendo l’orchidea UNICEF, con un contributo di 15 euro, i bambini potranno ricevere:

30 bustine di latte terapeutico utili per salvare le vite di 6 neonati colpiti da malnutrizione acuta;

750 compresse a base di cloro per potabilizzare 1.500 litri d’acqua;

180 dosi di vaccino antipolio per garantire copertura vaccinale completa a 40 bambini;

900 bustine di integratore alimentare;

15 stetoscopi fetali per la cura e diagnosi prenatale.

Tra le 2.400 piazze di tutta Italia, sarà possibile scegliere un’Orchidea anche a Piazza del Popolo a Roma nel corso di “UNICEF Generation”, una tre giorni (29-31/3) di incontri, dibattiti, iniziative aperta a tutti per confrontarsi sui diritti dei bambini e il loro futuro a 30 anni dall’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Testimonial dell’iniziativa sarà lo storico Ambasciatore dell’UNICEF Italia Lino Banfi.

Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa gode del Patrocinio del Comune di Scicli.

A supporto del Comitato anche l’agenzia di Comunicazione Medialive.

