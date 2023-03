Lunghe lista d’attesa e gestione del pronto soccorso: è emergenza sanità a Modica

E’ emergenza sanità pubblica. Un problema che riguarda tutta la Sicilia ma per quanto concerne la provincia di Ragusa i sindacati hanno acceso i riflettori su Modica. Durante la prima assemblea del Distretto di Modica dello SPI CGIL, riunitasi ieri sera in via Pellico a Modica, si è deciso di porre l’attenzione con una vertenza.

I PROBLEMI INDIVIDUATI ALL’OSPEDALE DI MODICA

In particolare, i sindacati hanno posto l’attenzione su quanto accade all’ospedale Maggiore di Modica. Sono tre le emergenze individuate: le lunghe liste d’attesa, la gestione del pronto soccorso e diagnostica generale. L’azione dei sindacati non si fermerà soltanto all’individuazione dei problemi. Per la prossima settimana sono previste ulteriori assemblee e una raccolta firme.

SULLA VICENDA INTERVIENE ANCHE IL CODACONS

Contro le liste d’attesa insostenibili presso le strutture sanitarie pubbliche della Sicilia il Codacons ha annunciato oggi un esposto sia alla Corte dei Conti, che alle Procure della Repubblica dell’isola (Catania, Palermo, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Messina e Trapani).

Per il Codacons, la sanità in Sicilia è oramai allo sbando e non passa giorno senza che le cronache locali raccontino casi in cui ai cittadini vengono fissate visite mediche ed esami a distanza di mesi se non anni, ritardi che costringono gli utenti e rivolgersi alle strutture private pagando di tasca propria le prestazioni.

Una situazione oramai insostenibile che porta il Codacons a rivolgersi ai magistrati chiedendo di indagare sul territorio nei confronti della Regione e delle aziende sanitarie pubbliche, per accertare i motivi dei lunghi tempi di attesa e le relative responsabilità.