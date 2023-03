“Luna cinerea”: bellissimo scatto di Gianni Tumino

Il 23 marzo il cielo notturno è stato illuminato da un evento spettacolare: la Luna cinerea. Questo fenomeno offre la possibilità di vedere la parte in ombra della Luna, grazie alla luce riflessa dalla Terra. In particolare, la Luna è stata visibile alle spalle del Faro di Punta di Mola quando era in prossimità del novilunio, ovvero quando la Luna è posizionata fra noi e il Sole. Bellissimo lo scatto di Gianni Tumino ripreso dall’apod di astronomia.

La luce cinerea è un fenomeno ottico che si verifica quando la Terra riflette la luce del Sole sul lato oscuro della Luna. Ciò avviene perché l’atmosfera terrestre diffonde la luce solare in tutte le direzioni, illuminando indirettamente la superficie della Luna che è rivolta verso la Terra. La luce cinerea è molto debole, ma sufficiente per permettere agli osservatori sulla Terra di vedere i dettagli della superficie lunare al di là del bordo del terminatore, la linea di confine tra la luce e l’ombra sulla Luna.

Il fenomeno della luce cinerea è più evidente quando la Luna è vicina al novilunio, perché in quel momento la superficie terrestre riflessa è maggiore. In effetti, se ci trovassimo sulla Luna in quel momento, vedremmo la Terra quasi Piena. Questo perché la luce solare viene riflessa sulla Terra e poi rimbalza sulla Luna, illuminando la parte in ombra.

Il 23 marzo 2023, la Luna è stata particolarmente vicina alla Terra e il fenomeno della luce cinerea è stato ancora più evidente. Grazie alla luce cinerea è stato possibile osservare la parte in ombra della Luna, che risulta visibile grazie alla luce riflessa dalla Terra, offrendo uno spettacolo indimenticabile per tutti gli appassionati di astronomia.