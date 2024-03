L’ultimo saluto a Joe Barone in una Pozzallo commossa. C’è anche Matteo Renzi

Pozzallo si è raccolta in un commosso addio a Joe Barone, il direttore sportivo della Fiorentina, scomparso improvvisamente di recente.

L’aula consiliare di Pozzallo è stata il luogo in cui oltre duemila persone si sono riunite ieri per onorare la memoria di Barone nella Camera Ardente. Le strade della città erano piene di un senso di lutto e gratitudine per l’uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità.

La presenza di importanti figure legate alla Fiorentina ha ulteriormente sottolineato l’importanza e il rispetto che Barone ha guadagnato nel mondo dello sport. Nicolaas Burdisso, direttore tecnico della squadra, insieme a Simone Ottaviani, team manager, e Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile, hanno reso omaggio al loro collega e amico con il loro tributo.

La salma di Barone rimarrà in Italia fino a domani, quando sarà trasferita negli Stati Uniti per il funerale. Questo momento di addio è stato un tributo commovente non solo a un uomo straordinario, ma anche a un leader e un amico che ha lasciato un vuoto nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto.

Tra le molte personalità che hanno partecipato alla messa di suffragio, anche l’ex Sindaco di Firenze e ex Primo Ministro Matteo Renzi.

Un ulteriore omaggio non solo a Barone, ma anche alla sua città natale, dove il direttore sportivo ha trascorso i suoi primi anni prima di intraprendere la sua straordinaria carriera. È qui che Barone ha radici profonde, prima di intraprendere il suo percorso verso il successo, prima negli Stati Uniti e poi a Firenze, accanto a Rocco Commisso.

