Luci e ombre sull’aeroporto di Comiso. L’attesa per le rotte estere e il mistero del bando CamCom

Luci ed ombre sull’aeroporto di Comiso. A breve partiranno da Comiso i nuovi voli per Torino, Pisa e Bologna (operati da Aeroitalia) e Verona, che sarà gestito da Volotea, compagnia low cost con sede proprio nella città dell’Arena.

I nuovi voli inizieranno ad aprile, ma i biglietti sono già in vendita, con buoni risultati. Le nuove rotte usufruiscono dei fondi messi a disposizione dal Libero Consorzio (che ha attinto ai fondi ex Insicem). Di recente l’ex provincia ha avviato un nuovo bando, utilizzando la somma residua di 350.000 euro. Si sa che al bando hanno partecipato due compagnie, ma non si conosce ancora nulla sulle offerte presentate e per quali rotte.

Attualmente, con le nuove rotte in partenza con stagione estiva, Comiso opererà dei voli verso quasi tutte le regioni Nord Italia: oltre alle due rotte della continuità territoriale per Roma e Milano, le altre rotte permetteranno di coprire Piemonte, Vento, Toscana ed Emila Romagna.

Un alone di mistero circonda invece, ancora una volta, la vicenda delle nuove rotte internazionali e del bando da tre milioni di euro che il governo regionale ha stanziato e ha affidato alla Camera di Commercio del Sudest. Il bando dello scorso anno, nonostante le offerte presentate, non è andato a buon fine. Alla fine l’accordo non è stato raggiunto e in contratti non sono stati firmati.

Ancvora oggi, per il momento per l’estero non ci sono rotte, tranne quella già prevista per Tirana, in Albania. E dalla Camera di Commercio non arrivano notizie. E’ passato quasi un mese e mezzo dalla chiusura del bando e dalla presentazione delle buste e da Catania non trapelano notizie. Si sa solo che il bando non è andato deserto. Su questo bando ci sono molte attese. Ma quando si è arrivati ormai a marzo appare ben difficile che si possano attivare delle rotte per la Summer 2026. Ancora una volta un appuntamento fallito nella storia difficile dell’aeroporto di Comiso.

La deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, parla di “ennesima occasione persa per la summer 2026” e di poca chiarezza sui bandi della Camera di Commercio e sull’esito della gara. Se la Regione siciliana ha stanziato 9 milioni in tre anni (tre milioni l’anno) l’auspicio è che questi fondi possano essere utilizzati proficuamente per lo scalo comisano.

“Su tutta la vicenda è calata una coltre di silenzio – afferma Stefania Campo – La mancanza di chiarezza da parte del commissario Belcuore, della presidente Schembari e della stessa Sac non fa che alimentare sconforto e anche qualche dubbio proprio in ordine alla mancanza di trasparenza. Il quadro che emerge, sottolinea Campo, è paradossale. Dei 9 milioni di euro stanziati per il triennio, risulterebbero impegnati solo 450 mila euro mentre 8 milioni e 550 mila euro sono stati destinati al nuovo bando con scadenza 12 gennaio, del quale però ancora oggi non si conosce appunto l’esito. Il risultato – conclude Campo – è che siamo arrivati a marzo senza alcun volo internazionale programmato per l’estate grazie ai contributi regionali. Una situazione che rischia di compromettere seriamente la stagione turistica”.

