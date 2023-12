Luce e gas: le offerte di Natale, come evitare le truffe

Il mercato dell’energia sta attraversando un periodo di transizione significativo. L’eliminazione del regime di Maggior Tutela per i clienti domestici è prossima: a partire dal 2024, il Mercato Libero diventerà il riferimento principale per tutti i consumatori, ad eccezione dei clienti “vulnerabili”. Questa transizione coincide con il periodo natalizio, durante il quale i fornitori propongono nuove offerte e promozioni specifiche.

Per i consumatori che desiderano cambiare fornitore e passare al Mercato Libero, è fondamentale essere cauti durante questo periodo. Le promozioni natalizie spesso possono nascondere offerte poco convenienti o potenziali truffe legate alla fine del regime di Maggior Tutela.

L’Osservatorio di Segugio.it ha raccolto informazioni utili sulla fine della Tutela, fornendo un vademecum per supportare i consumatori nella scelta dell’offerta migliore, evitando truffe e tariffe non convenienti. È importante che i consumatori siano informati sulla fine della Tutela e sul passaggio al nuovo regime tariffario senza interruzioni o costi di passaggio.

I clienti domestici ancora in Maggior Tutela cambieranno il contratto di fornitura, senza cambiare venditore, avvicinandosi alle condizioni economiche delle offerte PLACET di gas naturale a prezzo variabile. Successivamente, toccherà alle forniture di energia elettrica in Tutela, con lo stop previsto a partire dall’aprile 2024. Chi non avrà scelto un nuovo fornitore passerà al regime transitorio del Servizio a Tutele Graduali, con condizioni stabilite dall’Autorità italiana dell’energia (ARERA) attraverso aste territoriali.

I clienti “vulnerabili” non vedranno terminare la Tutela; questa continuerà per loro. Per essere considerati “vulnerabili”, devono soddisfare determinati requisiti, come l’età del titolare della fornitura, la presenza di disabilità, condizioni economiche svantaggiate o necessità di apparecchiature alimentate da energia elettrica.

È fondamentale verificare se si è ancora in Tutela consultando l’ultima bolletta e controllando il tipo di regime tariffario applicato. È consigliabile evitare offerte poco convenienti o truffe legate alla fine del mercato tutelato. Inoltre, è importante valutare il costo dell’energia e il costo fisso della fornitura prima di scegliere un’offerta.

LE OFFERTE E LE POSSIBILI TRUFFE

Le offerte a prezzo variabile seguono l’andamento del mercato all’ingrosso, mentre quelle a prezzo fisso bloccano il costo dell’energia per almeno 12 mesi. È essenziale confrontare i costi dell’energia attuali con quelli proposti dalle nuove offerte per valutare la convenienza complessiva.

È importante anche conoscere alcuni falsi miti sulle offerte di energia: l’attivazione è gratuita e l’erogazione dell’energia è garantita. Non sono richiesti costi per attivare un nuovo contratto, e il passaggio tra fornitori avviene senza interruzioni della fornitura o cambiamenti al contatore.