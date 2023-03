L’U20 della KeyJey Ragusa vince solo con il Rubiera a Conversano nella tappa di Youth league

L’Under 20 della KeyJey Ragusa ha chiuso con una sola vittoria, ai danni del Rubiera, con il punteggio di 27-26, il concentramento per la Youth League tenutosi a Conversano, in Puglia, lo scorso fine settimana. I ragazzi di Adam Klimek, per l’occasione, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e, nonostante le difficoltà, sono riusciti a spuntarla per un solo punto, dando prova di crederci sino all’ultimo e animando una prestazione che si è rivelata più convincente del previsto.

Certo, sono andate perdute le altre due gare del concentramento, ma, grazie al successo sul Rubiera, i ragazzi ragusani hanno ritrovato un minimo di convinzione nelle proprie possibilità. “Sembra strano dirlo – sottolineano dal sodalizio ibleo – ma quella che abbiamo ottenuto a Conversano è stata la prima vittoria, in assoluto, di questa stagione visto che, finora, in Serie A2, abbiamo totalizzato solo sconfitte. Nessun rammarico, comunque, perché stiamo portando avanti un percorso di crescita e questi momenti ci possono pure stare.

L’aspetto che ci preme più rimarcare è legato al fatto che i nostri atleti, seppur giovani, stanno facendo moltissima esperienza sui campi di mezza Italia che servirà sicuramente loro per il futuro. Noi, come società, ci siamo e stiamo cercando di svolgere appieno la nostra funzione e di garantire le risposte dovute”.