Lotto: vinti a Modica 62.500 euro

E’ la Sicilia la protagonista dell’ultima estrazione del Lotto. Nel concorso di sabato 10 settembre, come riporta Agipronews, sono state diverse le vincite importanti fatte registrare nell’isola per un totale di 316 mila euro.

La più importante a Naso, in provincia di Messina, dove sono stati vinti ben 127.250 euro grazie alla combinazione 8-10-18-81 sulla ruota di Genova, con una giocata del valore di 4,50 euro.



A Castelvetrano, in provincia di Trapani, da registrare invece una vincita da 64.875 euro arrivata con la combinazione formata dai numeri 47, 69, 74 e 90 sulla ruota di Roma, che ha fruttato numerose vincite nell’ultimo concorso, come anche quella a Modica, del valore di 62.500 euro.



L’ultima grande vincita in Sicilia è arrivata a Rosolini, in provincia di Siracusa, e ammonta a 62.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 13,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 741 milioni dall’inizio dell’anno.