L’ortofrutticola di viale 1° Maggio a Scicli presa di mira dai ladri

Tornati a colpire senza paura di essere visti, in una parte della città viavai di auto e di pedoni e con un bar sempre aperto sito proprio a fianco della rivendita. La notte scorsa ignoti malviventi si sono ripresentati nel negozio di frutta e verdura di Massimo Geli che lo scorso 12 marzo era stato visitato già da ignoti malviventi. Una situazione insostenibile.

L’ha definita così lo stesso proprietario dell’attività vittima dell’azione predatoria di ignoti. Ancora oggi ignoti ma si spera possano avere un volto coloro i quali hanno agito. Scardinando la porta di ingresso all’attività commerciale sono entrati all’interno.

“Si sono ripresentati ed hanno rubato quello che c’era di loro interesse – commenta il commerciante Massimo Geli – c’era la bilancia professionale che hanno portato via provocando un danno di seicento euro. Siamo persone oneste finite nuovamente nel mirino di chi il lavoro non lo conosce e preferisce vivere in maniera fuori dalle regole. La prima volta avevano provocato un danno di 900 euro, stavolta di 600 euro. Danneggiato anche il climatizzatore danneggiato. In un mese più di mille e mezzo euro di danni. Le denuncia sono state fatte, per testimoniare quello che accade in città. Siamo fortemente amareggiati e preoccupati”.

