L’orchestra del Bellini di Catania apre domenica la stagione musicale del Teatro Garibaldi a Modica

MODICA – Dopo l’avvio della stagione di prosa, il Teatro Garibaldi di Modica apre ora il sipario sulla nuova stagione di musica, e lo fa con un appuntamento straordinario in virtù della collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania. Con il concerto dal titolo “Omaggio a Gershwin”, i musicisti dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania diretta dal giovane e pluripremiato maestro Riccardo Bisatti, e con Ruben Micieli, virtuoso del pianoforte di fama internazionale e grande amico della Fondazione Teatro Garibaldi, dopo il debutto nel teatro etneo, domenica 12 novembre alle ore 18.30 saliranno sul palco del teatro della città della Contea.

Il titolo dell’evento è già un invito ad immergersi nell’affascinante universo musicale di George Jacob Gershwin (1898 – 1937), il compositore considerato l’iniziatore del musical statunitense, che ha saputo fondere magistralmente diversi generi e stili musicali regalando al mondo opere immortali. Dal blues alla musica classica, dalla musica colta al jazz, le sue composizioni sono un connubio unico che ha catturato l’immaginazione di generazioni di ascoltatori.

Ha scritto brani intramontabili tra cui “Rhapsody in Blue”, “An American in Paris” e “Porgy and Bess” con la famosa aria “Summertime”. La sua arte ha conquistato i teatri di Broadway e le sale da concerto e le sue note sono state utilizzate in molte pellicole cinematografiche e in televisione. A questo grande artista l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, il direttore Riccardo Bisatti ed il pianista Ruben Micieli renderanno un emozionante omaggio, dimostrando ancora una volta come la musica sia un linguaggio universale in grado di attraversare barriere culturali e stilistiche.

“Siamo veramente entusiasti di aprire la nuova stagione musicale con questo straordinario concerto – commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Sarà una celebrazione del talento, della musica e dell’arte, un’esperienza magnifica che inaugura una stagione musicale eccezionale, ricca e importante e che grazie al sovrintendente Giovanni Cultrera permette di proseguire la piena collaborazione con il Teatro Bellini di Catania”.



La stagione ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica e dell’Assemblea Regionale Siciliana, sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/omaggio-gershwin-modica. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribladi.it o telefonare al 0932/946991.