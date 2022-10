L’orchestra da camera Orfeo torna a esibirsi in Sicilia: e ha scelto Ragusa Ibla. FOTO

Sabato 15 Ottobre 2022 alle ore 20.30 l’Orchestra da camera Orfeo tornerà ad esibirsi in Sicilia, questa volta nella celebre cornice barocca di Ragusa Ibla, presso la Sala Falcone Borsellino, all’interno del frizzante festival musicale organizzato dall’Associazione Luogocomune.



Sul podio il M°Domenico Famà, direttore musicale e fondatore della compagine catanese.

Reduce dall’ultimo successo internazionale conseguito con la pubblicazione del disco “Music for Strings”, prodotto dall’etichetta olandese Brilliant Classics, l’orchestra proporrà un programma tutto dedicato al repertorio originale per orchestra d’archi, scritto tra la fine dell’Ottocento e la prima parte del Novecento.

Si comincia con due arie per soprano e orchestra di Gabriel Fauré (voce solista Giulia Mazzara e trascrizione di Domenico Famà) e si prosegue con la Simple Symphony di Benjamin Britten, l’Elegia per archi di Edward Elgar e la Serenata n. 3 in mi minore di Robert Fuchs.



Un programma di altissimo livello e di ispirazione europea che da sempre contraddistingue lo stile dell’Orchestra da camera Orfeo.