L’opposizione fa le pulci al bilancio dell’Amministrazione Cassì. Infuriati i consiglieri di Patto per Ragusa

Il dibattito in Consiglio comunale a Ragusa, in Sicilia, sull’approvazione del bilancio 2023, ha visto l’opposizione esprimere forti critiche all’amministrazione comunale guidata dal sindaco. In particolare, il movimento civico Patto per Ragusa, rappresentato dai consiglieri comunali Mezzasalma e Rivillito, ha espresso la sua delusione per il mancato sostegno alle fasce più deboli della popolazione e alle piccole e medie imprese.

I due consiglieri comunali di Patto per Ragusa hanno presentato quattro emendamenti per cercare di migliorare il bilancio e porre attenzione a problematiche sociali, economiche e di benessere degli animali. Tuttavia, questi emendamenti sono stati bocciati, nonostante alcuni di essi avessero ottenuto parere favorevole dagli uffici.

Emendamenti bocciati senza motivo

In particolare, l’emendamento che aveva come obiettivo quello di sostenere le piccole e medie imprese è stato fortemente criticato dai consiglieri di Patto per Ragusa, che hanno definito l’amministrazione insensibile alle problematiche delle aziende in difficoltà.

E’ veramente paradossale sentire che, prima dell’inizio del consiglio, in una burrascosa riunione lampo da parte dei consiglieri vicini al sindaco, è stato messo un vero e proprio veto nei confronti dei nostri emendamenti a favore di altri colleghi di opposizione o di ex opposizione, sappiamo che un’amministrazione puo’ tranquillamente avere apertura nei confronti di emendamenti istruiti da consiglieri di altre aree, ma bocciare a prescindere emendamenti forse perché presentati da 2 esponenti vicini all’ex assessore Ciccio Barone è pretestuoso perdipiù considerando che 3 emendamenti erano stati sub emendati con parere favorevole… ” dichiarano a forte voce Mezzasalma e Rivillito “…riteniamo che quando ci sono delle tematiche importanti, come il sociale, gli animali e le problematiche delle piccole imprese non ci debbano essere bandiere diverse, colori diversi o nemici da battere usando la politica come mezzo.” Continuano a commentare i fatti i due consiglieri comunali del gruppo misto in consiglio ma esponenti importanti del movimento civico Patto per Ragusa.

Negati interventi per la città

“Per quanto riguarda l’emendamento sull’aiuto alle imprese la motivazione meramente politica del parere negativo, sia in emendamento che in sub emendamento, mi lascia perplesso…” dice il consigliere Mezzasalma “…perché dopo tante false promesse fatte ai commercianti, come l’apertura di via Roma e il recupero del centro storico in campagna elettorale, questo emendamento poteva dare oltre che respiro un segnale di vicinanza al settore in un momento di difficoltà. Era importante iniziare un percorso per supportare le aziende a prescindere da importi che nel tempo sarebbero stati pianificati, in questo caso l’Amministrazione si è dimostrata disinteressata.” Il consigliere Rivillito rincara la dose “Sono veramente senza parole e non riesco a trovare una logica in tutto questo oppure si, la politica usata male per far male e per interessi elettorali, mi riferisco all’impinguamento da noi richiesto del capitolo riguardante i sussidi garantiti per combattere il disagio sociale delle famiglie meno fortunate e per aiutare i soggetti a rischio inclusione per ovviare alla misera somma di € 25.000,00 prevista da parte dell’amministrazione, somma utile per coprire circa due mesi di emergenza, so’ bene numeri ed esigenze avendo collaborato con il settore VII dei servizi sociali per parecchi anni. L’emendamento ha parere contrario, ma con il sub emendamento e per una somma in piu’ di circa € 35.000,00 otteniamo il parere favorevole dagli uffici ma viene incredibilmente bocciato in aula, una vergogna assoluta!!!” continua a commentare il consigliere Rivillito in maniera decisa “…la cosa grottesca è che l’emendamento successivo riguardante il servizio domiciliare anziani e disabili, sub emendato con parere favorevole, ottiene l’approvazione in aula con nostra soddisfazione moderata perché comunque sono stati usati due pesi e due misure inaccettabili, questo modo di agire non fa’ bene alla città e chi ha votato no o si e’ astenuto, per propria volonta’ o per decisioni prese dall’alto, all’emendamento sui sussidi ha una responsabilità morale e sociale rilevante, il torto non è stato fatto al consigliere Rivillito, il torto è stato fatto alle migliaia di persone e famiglie che, con grande affanno, cercano di vivere un quotidiano difficile e doloroso e sicuramente agli uffici dei servizi sociali che saranno costretti a lavorare ancora di piu’ sotto pressione, io e il collega Mezzasalma abbiamo fatto la nostra parte e ci sentiamo con la coscienza pulita, altri sicuramente no. Tutto cio’ mi sorprende e mi sorprenderebbe di piu’ con un pizzico di amarezza se il veto del gruppo consiliare vicino al sindaco fosse stato dato proprio da lui, vorrei non crederci!!”.

Critiche anche da altri partiti e movimenti politici. Il Partito Democratico di Ragusa critica duramente il bilancio di previsione del Comune approvato dal sindaco Cassì e accusa quest’ultimo di aver preferito garantirsi una nuova coalizione piuttosto che pensare al bene della città. Il segretario cittadino del PD, Peppe Calabrese, definisce il bilancio “miope e solipsistica” e critica l’aumento dei costi di raccolta e conferimento dei rifiuti che ricadranno sui cittadini. Inoltre, Calabrese afferma che la maggior parte degli emendamenti presentati dall’opposizione sono stati bocciati e che il bilancio non presta attenzione alle esigenze delle famiglie ragusane e delle aziende agricole. Secondo il PD, il sindaco ha favorito il suo futuro elettorale e si è garantito una nuova maggioranza con l’approvazione di alcuni emendamenti mancia. Il bilancio, secondo il PD, è frutto dell’indifferenza dell’amministrazione di Cassì nei confronti delle contrade e delle zone a monte di Marina di Ragusa.

Duro il movimento Territorio

Il movimento Territorio ha espresso alcune perplessità riguardo all’approvazione del bilancio di previsione 2023 del Comune di Ragusa, sia per quanto riguarda il merito che il metodo adottato dalla Giunta Cassì e dalla sua maggioranza in Consiglio comunale.

Secondo il consigliere Raimonda Salamone, il modo di agire dell’amministrazione lascia perplessi, e non condivide il tono trionfalistico espresso dal sindaco riguardo all’esito del bilancio, che presenta alcune ombre. Ad esempio, l’aumento delle risorse per il servizio di igiene urbana non è stato sufficientemente spiegato, e sembra essere solo una giustificazione per l’inevitabile aumento della TARI. Inoltre, la questione della lotta all’evasione fiscale richiederebbe un approfondimento per comprendere come sia stata portata avanti e quali risultati siano stati ottenuti negli anni.

Salamone ha anche evidenziato uno sbilanciamento nella destinazione delle risorse a favore di determinati settori, come cultura e turismo, a discapito di altri settori importanti come servizi sociali e assistenza agli anziani. Inoltre, il bilancio è stato presentato in aula senza la propedeutica relazione sul controllo strategico, che relaziona sul grado di realizzazione dei risultati e sull’efficienza della macchina amministrativa.

Il segretario cittadino di Territorio, Raffaele Schembari, ha aggiunto che il sindaco Cassì ha incassato il suo ultimo bilancio di previsione grazie a un gruppo di consiglieri che da strenui oppositori sono diventati maggioranza, e che ciò dimostra l’illusoria percezione della propria capacità amministrativa.

La maggioranza plaude all’Amministrazione comunale

La recente approvazione del bilancio pluriennale da parte del Consiglio Comunale di Ragusa è un ulteriore segnale della capacità dell’Amministrazione comunale di gestire con cura le proprie attività. Il consigliere Daniele Vitale sottolinea come la Giunta Cassì abbia sempre chiuso il bilancio in positivo rispettando i termini di legge, dimostrando grande attenzione per le esigenze della città di Ragusa. La buona gestione finanziaria permette di favorire la crescita del capoluogo e di garantire a chiunque la possibilità di operare per il bene della comunità. La competenza del Consiglio e l’impegno della Giunta Cassì continuano a mantenere un alto livello di lavoro per la crescita della città.