Lonely Planet inserisce Bonajuto tra le migliori esperienze al mondo per gli amanti del cioccoloato - Ragusa Oggi

Lonely Planet inserisce Bonajuto tra le migliori esperienze al mondo per gli amanti del cioccoloato

Per chi non lo sapesse, Lonely Planet è una casa editrice australiana che diffonde guide turistiche in tutto il mondo. Si tratta della più prestigiosa del pianeta, secondo gli esperti. Ebbene, Bonajuto, celeberrima azienda modicana che produce da generazioni cioccolato, è stata inserita tra le migliori esperienze al mondo per gli amanti dell’oro nero.

Sono solo quattro i luoghi scelti dalla guida in tutto il territorio italiano. In un momento non semplice per il turismo internazionale si tratta certamente di un grande segnale di speranza che deve rendere tutti orgogliosi.

All’interno di questa deliziosa guida alla degustazione di cioccolato in sei continenti vi è di tutto: da dove ottenere la migliore torta Foresta Nera della Germania, agli imperdibili punti dove degustare della cioccolata calda, rivelando dove andare e cosa provare, oltre a scoprire la storia, la produzione e la scienza della produzione del cioccolato.

In tutto, la guida racconta 150 delle migliori esperienze di cioccolato al mondo in sei continenti: questa guida è dedicata ai giramondo e presenta maestri cioccolatieri, produttori artigianali, piantagioni di cacao esotiche, negozi imperdibili e molto altro, oltre a foto da tutto il mondo.

I posti segnalati dal Global Chocolate Tour di Lonely Planet sono destinati a ispirare gustosi viaggi.

La guida, infatti, permette di trovare:

– il miglior cioccolato al mondo da fagiolo a barretta

– Visitare le fattorie di cacao e scoprire come viene prodotto il cioccolato

– Trovare lezioni di caffè e scoprire la torrefazione e la preparazione della birra