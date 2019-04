L'on. Nino Minardo nuovo commissario provinciale Forza Italia - Ragusa Oggi

L’on. Nino Minardo nuovo commissario provinciale Forza Italia

Forza Italia, Minardo commissario a Ragusa. “Ho proposto al presidente Berlusconi il nome di Nino Minardo per guidare il partito a Ragusa”. A darne notizia il commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè.

Minardo, eletto tra le fila azzurre alla Camera dei Deputati, subentra così a Giovanni Mauro.

“Ringrazio – dice Minardo – il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè per la fiducia accordatami. Ci metteremo immediatamente al lavoro per riorganizzare e rilanciare l’azione di Forza Italia nella provincia di Ragusa”.