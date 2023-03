L’Olympia Basket promuove un progetto per attività sportive gratuite a Comiso

“TUTTOSPORT. Sport per stare insieme, sport per stare bene”: questa la denominazione del progetto promosso dal Ministero dello Sport finalizzato al sostegno dell’associazionismo sportivo di base e alla promozione di Presidi in quartieri e periferie disagiate, favorendo la collaborazione tra sistema sportivo ed enti del Terzo Settore. Il senso del progetto è quello di promuovere attività sportive gratuite per disabili, bambini, ragazzi, donne e anziani e attività educative per bambini e ragazzi attraverso incontri con nutrizionisti e specialisti per corretti stili di vita con il coinvolgimento anche delle famiglie.



La società Olympia Basket Comiso, rappresentata dal presidente Roberto Biscotto, si è fatta promotrice per la partecipazione all’Avviso Pubblico nazionale ed è stata individuata come Ente Capofila in partenariato con i seguenti soggetti i cui rappresentanti hanno sottoscritto il relativo atto: Cooperativa Sociale PANGEA (Presidente Francesca La Marca), ASD JUKA’ BASKETBALL MUSIC CENTER (Presidente Vincenzo Castilletti), COMUNE DI COMISO (Sindaco pro-tempore Maria Rita Schembari), ISTITUTO COMPRENSIVO “G. VERGA” (Dirigente Maria Cafiso), COOPERATIVA SOCIALE PALLIUM (Presidente Fabio Migliore), Associazione NOI CON VOI INSIEME (Presidente Daniela Vaccaro), Associazione GRUPPO D PIU’ ONLUS (Presidente Daniela Lo Presti).



La proposta progettuale, che vede come referente e tecnico il Dott. Sandro Migliore, consta nella realizzazione di un presidio di comunità dove promuovere le attività: quelle sportive saranno destinate ad un numero di almeno 150 tra ragazzi, giovani, donne, over 65 e disabili; quelle educative per un numero di 50 tra bambini e ragazzi. Secondo quanto previsto dal progetto, che avrà una durata di 24 mesi, le attività sportive dovrebbero svolgersi presso il Centro Sportivo “OASI” in uso all’Olympia Basket Comiso mentre per quelle educative (programmate per il pomeriggio) saranno utilizzati locali idonei situati nelle vicinanze dell’impianto sportivo. Il progetto è già stato registrato nella piattaforma dedicata e, se approvato, permetterà di attingere ad un contributo massimo di 100 mila euro per il finanziamento delle attività con rendicontazione finale.



L’Olympia Basket Comiso ringrazia tutti i soggetti partner, a partire dal Comune di Comiso, che hanno aderito a questo progetto di solidarietà sociale che, se approvato, consentirà lo svolgimento di attività importanti sia nell’ambito sportivo che educativo destinate a persone che vivono in condizioni di disagio.