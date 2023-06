L’Olympia Basket Comiso pianifica la stagione sportiva 2023-24





Si è riunito nei giorni scorsi il consiglio direttivo dell’Olympia Basket Comiso per approvare il bilancio della stagione sportiva appena conclusa e programmare le strategie per il futuro, con l’obiettivo di celebrare il 40º anniversario della nascita della società nel 2025. La stagione sportiva 2022-23 è stata esaltante, caratterizzata dalla crescita costante della squadra culminata con la vittoria del campionato di Serie C Silver che ha entusiasmato l’intera comunità sportiva di Comiso.



Durante la riunione, i dirigenti hanno analizzato attentamente la stagione appena trascorsa, riconoscendo il valore dei giocatori, dello staff tecnico e di tutti coloro che hanno contribuito alla vittoria del campionato. In particolare, sono stati evidenziati i progressi fatti dai giovani talenti locali e il ruolo cruciale delle strutture e delle infrastrutture messe a disposizione per il loro sviluppo. A tal proposito, riguardo a quest’ultimo aspetto, è stato ribadito come risulti fondamentale che l’amministrazione comunale faccia seguito agli impegni intrapresi e garantisca entro i prossimi mesi la consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport che sorgerà in via Roma.

La FIP ha già fatto sapere ufficialmente che il Paladavolos non è idoneo per il campionato di serie C Unica Sicilia e Calabria e quindi si dovrebbe chiedere una deroga all’utilizzo dell’attuale palazzetto dello sport supportata dall’inizio dei lavori altrimenti c’è il rischio di giocare fuori casa in strutture idonee di Comuni limitrofi. E’ chiaro, quindi, che se i tempi per la consegna dei lavori del nuovo palazzetto dovessero slittare tutto verrebbe messo in discussione con conseguenze che potrebbero rivelarsi deleterie già dalla prossima stagione agonistica.



Il presidente Roberto Biscotto dichiara: “Il 2025 rappresenta un traguardo fondamentale per il nostro club. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti finora, ma non ci fermeremo qui. Continueremo a investire nella formazione dei giovani talenti e a migliorare la nostra organizzazione al fine di creare un ambiente propizio per il successo sportivo. Il quarantesimo anniversario sarà un’opportunità per riflettere sulla nostra storia e guardare avanti con rinnovato entusiasmo. La stagione appena conclusa ha dimostrato che siamo sulla strada giusta. Lavoreremo a stretto contatto con il team tecnico per garantire una squadra competitiva anche per la prossima stagione e continueremo a promuovere i valori di integrità, impegno e passione che rappresentano l’Olympia Basket Comiso. Il nostro obiettivo è quello di portare il club a nuovi traguardi nei prossimi anni. Tutto però passa dalla realizzazione del nuovo palazzetto. Auspichiamo, a tal proposito, che la tempistica venga rispettata e che tutto proceda senza intoppi”.

La dirigenza, nel ringraziare ancora una volta tutti i tifosi, gli sponsor e i sostenitori che hanno contribuito al successo, si è aggiornata ad un prossimo incontro per cominciare a delineare l’organico della prossima stagione.