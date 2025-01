Lo zucchero ed il suo potere di rigenerare le piante fiorite. Una fra tutte le orchidee

Niente fertilizzanti ma solo zucchero. Ricorrere a questo rimedio nel caso in cui la pianta risulta danneggiata ovvero mostra segnali di decadenza si presenta come la “cura” giusta. Una fra tutte quella per la pianta di orchidea in cui l’uso dello zucchero è come l’antibiotico per l’essere umano. Studi in tale direzione hanno permesso di scoprire che l’uso dello zucchero, miscelato con l’acqua (un cucchiaino per un litro di acqua), ridà vigore alle piante che non fioriscono da tempo, a quelle datate nel tempo o addirittura a quelle appassite o danneggiate.

Le modalità per procedere nella preparazione della miscela e per curare la pianta in sofferenza.

E’ una soluzione zuccherina quella che si và a preparare sciogliendo un cucchiaino di zucchero (ostile ai parassiti) in un litro d’acqua. Il secondo passaggio è l’immersione della pianta di orchidea nella soluzione, lasciandola in ammollo per 8-9 ore o se possibile anche per l’intera giornata. Il terzo indica di immergere l’orchidea, dopo aver concluso con la fase del “bagno zuccherino”, in acqua stagnante per un’ora. In ultimo riposizionare l’orchidea nel luogo dove è stata abitualmente. Un paio di giorni soltanto e la pianta mostrerà una nuova vigoria. Lo stesso procedimento è applicabile per tutte le piante da appartamento fiorite.

