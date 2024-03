Lo “zio” di Johnny Stecchino aveva ragione: Palermo è la città più trafficata d’Italia

“Palermo citta’ piu’ trafficata d’Italia secondo le statistiche di Tom Tom. Tristissimo record i cui meriti vanno, in buonissima parte, all’assessore Giusto Catania.

Se Palermo e’ riuscita ad essere trafficata come Rio de Janeiro, che pero’ ha 10 volte il numero degli abitanti e Parigi che ne ha quasi 4 rispetto a Palermo, il merito lo dobbiamo in buona parte a chi non ha mai preso veramente coscienza di essere assessore alla viabilita’, se non per imporre la ZTL, le piste ciclabili e i monopattini dal posteggio selvaggio”.

Lo afferma Igor Gelarda capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile. “In un paese normale Giusto Catania si sarebbe gia’ dimesso da tempo. – aggiunge – Lui non solo non l’ho fatto, ma a questo punto temiamo che potrebbe candidarsi come assessore alla viabilita’ proprio di Parigi o di Rio de Janeiro”.

