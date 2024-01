“Lo sport: un diritto per tutti 2023/2024”: due scuole di Modica coinvolte nel progetto del CONI

L’iniziativa “Lo sport: un diritto per tutti 2023/2024” promossa dal CONI Sicilia in collaborazione con l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana coinvolgerà due scuole di Modica. Si tratta di una iniziativa volta a promuovere il diritto allo sport per gli studenti, offrendo loro l’opportunità di praticare diverse discipline utilizzando le strutture sportive delle scuole.

LE SCUOLE COINVOLTE

Le due scuole coinvolte, l’Istituto Comprensivo Statale “Santa Marta” e l’Istituto Comprensivo Statale “Raffaele Poidomani”, offriranno agli studenti l’accesso a varie discipline sportive come scherma, calcio, tennis, tennis tavolo, bike, volley e atletica leggera. Le lezioni saranno tenute da esperti del settore, offrendo agli studenti un’esperienza completa e arricchente.

Il coinvolgimento attivo delle scuole, rappresentate da Marilena Buscema, Monica Pagano, Carla Migliore, Giusi Floridia ed Elisabetta Cerruto, mostra l’importanza e l’entusiasmo nell’introdurre l’attività sportiva come parte integrante dell’educazione degli studenti.

Il progetto è stato fortemente voluto, spinto e sostenuto dal Delegato Provinciale CONI di Ragusa, Maria Monisteri, con la responsabilità affidata al fiduciario locale CONI, Leandro Giurdanella.

L’obiettivo principale di promuovere uno stile di vita attivo e favorire l’interesse per lo sport tra gli studenti è encomiabile. Offrire queste opportunità ai giovani contribuirà non solo alla loro salute fisica ma anche alla loro formazione come individui più sani, attivi e consapevoli.

La collaborazione tra istituzioni, scuole e il CONI rappresenta un passo importante per garantire che il diritto allo sport sia accessibile a tutti i giovani studenti, promuovendo valori di benessere e attività fisica nella comunità educativa.