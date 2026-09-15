Lo sciclitano Giuseppe Trovato eletto nuovo presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Ragusa

di Pinella Drago – Un’elezione all’unanimità per Giuseppe Trovato alla massima carica. Egli prende il posto dell’uscente Giuseppina Saraceno. Le elezioni dei nuovi organismi sono arrivate dopo la scadenza del mandato che risaliva allo scorso 2023. Ad affiancare il neo eletto presidente, è stato chiamato l’altro sciclitano Orazio Cerruto con il compito di segretario. E poi ancora Giusy Saraceno, tesoriere, ed i consiglieri Sara Pellegrino, Patrizia Juvara, Massimo Biazzo e Gioacchino Ragusa. Le elezioni hanno visto anche il rinnovo del collegio dei revisori. Ad assumere la presidenza di questo organismo Giovanna Cintolo. Eletti come revisori Elio Dipasquale e Giuseppe Cassarino.