La sanità ragusana si mette in movimento per raggiungere chi rischia di rimanere ai margini delle cure. Sono stati consegnati questa mattina, nel piazzale antistante il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa, i due nuovi motorhome clinici acquistati dall’ASP nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con un investimento complessivo di 490 mila euro. […]
Lo sciclitano Giuseppe Trovato eletto nuovo presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Ragusa
15 Set 2026 15:33
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