Cinque nuovi poliziotti al Commissariato di Comiso: rinforzi per i controlli sul territorio

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Cinque nuovi agenti entrano nell’organico del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso. Il potenziamento è stato al centro di un incontro istituzionale al Comune, dove il sindaco ha accolto e dato il benvenuto ai poliziotti recentemente assegnati alla sede casmenea.

Gli agenti arrivano da altre sedi nell’ambito dei recenti trasferimenti disposti per il personale della Polizia di Stato e consentiranno di incrementare di cinque unità l’organico del Commissariato.

Un rinforzo che arriva in un momento in cui la presenza delle forze dell’ordine sul territorio rappresenta un elemento fondamentale per garantire sicurezza e prevenzione. La maggiore disponibilità di personale permetterà infatti di intensificare le attività di controllo e di prevenzione, rafforzando la presenza della Polizia di Stato nei diversi quartieri e nelle aree maggiormente interessate dalla vita cittadina.

L’obiettivo è assicurare una presenza più capillare e costante sul territorio di Comiso, con un presidio ancora più efficace a tutela dei cittadini.

L’incontro in municipio ha rappresentato anche un momento di benvenuto istituzionale per i nuovi arrivati, chiamati da ora a entrare pienamente nel lavoro quotidiano del Commissariato e nelle attività di sicurezza e controllo della città.

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