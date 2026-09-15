Comiso, inaugurato il nuovo plesso del Carducci: 10 aule in più per gli studenti

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È stato inaugurato questa mattina il nuovo plesso scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carducci”, in via Roma a Comiso. La struttura, realizzata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nasce per rispondere alla carenza di spazi dell’istituto e garantire agli studenti un avvio regolare e adeguato del nuovo anno scolastico: dieci le nuove aule messe a disposizione, che permetteranno di ampliare anche le opportunità didattiche e formative della comunità scolastica.

“Investire nelle scuole significa investire nel futuro delle nostre comunità”, ha commentato la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, nel corso della cerimonia.

I lavori, però, non si fermano qui: a breve partirà la realizzazione di un secondo corpo di fabbrica, che ospiterà un auditorium al piano terra e altre quattro aule al piano superiore. Un tassello che si inserisce nel più ampio piano del Libero Consorzio per l’adeguamento e il potenziamento dell’edilizia scolastica superiore nel territorio ibleo.

Alla cerimonia di inaugurazione, con il taglio del nastro, hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni provinciali e locali, la comunità scolastica, il personale dell’istituto e gli studenti.

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