La sanità ragusana si mette in movimento per raggiungere chi rischia di rimanere ai margini delle cure. Sono stati consegnati questa mattina, nel piazzale antistante il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa, i due nuovi motorhome clinici acquistati dall’ASP nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con un investimento complessivo di 490 mila euro. […]
Comiso, inaugurato il nuovo plesso del Carducci: 10 aule in più per gli studenti
15 Set 2026 14:26
È stato inaugurato questa mattina il nuovo plesso scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carducci”, in via Roma a Comiso. La struttura, realizzata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nasce per rispondere alla carenza di spazi dell’istituto e garantire agli studenti un avvio regolare e adeguato del nuovo anno scolastico: dieci le nuove aule messe a disposizione, che permetteranno di ampliare anche le opportunità didattiche e formative della comunità scolastica.
“Investire nelle scuole significa investire nel futuro delle nostre comunità”, ha commentato la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, nel corso della cerimonia.
I lavori, però, non si fermano qui: a breve partirà la realizzazione di un secondo corpo di fabbrica, che ospiterà un auditorium al piano terra e altre quattro aule al piano superiore. Un tassello che si inserisce nel più ampio piano del Libero Consorzio per l’adeguamento e il potenziamento dell’edilizia scolastica superiore nel territorio ibleo.
Alla cerimonia di inaugurazione, con il taglio del nastro, hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni provinciali e locali, la comunità scolastica, il personale dell’istituto e gli studenti.
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