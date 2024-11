Lo Scicli vince in trasferta. Ad Aci Bonaccorsi la vittoria, 2-0, che siinseguiva da settimane.

Alla serie negativa che ha caratterizzato la prima parte dei campionato di Promozione, lo Scicli C. R. vince la gara con l’Aci Bonaccorsi Calcio 2024 e porta a 6 i punti in classifica. Una gara

disputata in trasferta, in terra catanese, che dà ossigeno ad un “dolenzito” Scicli che nelle precedenti sette giornate aveva raccolto un magro bottino: appena tre punti frutto di una vittoria con il Città

di Canicattini e di una sfilza di sconfitte, in casa ed in trasferta. Ieri pomeriggio nello stadio comunale di via Stadio ad Aci Bonaccorsi, i ragazzi del presidente Franco Occhipinti sono stati superlativi. Scesi

in campo con una formazione “stretta” nei numeri per gli infortuni e le squalifiche di alcuni giocatori (Incatasciato si è infortunato durante il riscaldamento di inizio gara), hanno sfoderato forza e carattere dominando i due tempi di gara. Se nella prima frazione, nonostante quattro belle palle gol non siano andate ad insaccare in rete, nella seconda frazione il ritmo è continuato sulla stessa riga. E sono arrivate le palle gol al 7′ del secondo tempo con Cejas che ha passato all’attaccante Simone Drago che ha concluso in porta. La seconda rete al 26′ sempre del secondo tempo con Brullo che ha mandato in rete una palla ben costruita. Gioco perfetto, buona regia, ottima conduzione tecnica con il nuovo mister Saro Monaca che può cominciare a respirare. Come se si fosse trovata la strada persa fra

errori, incertezze ed incapacità di comprendersi in campo. Per la prima volta in porta ha giocato Gabriele Fidone che è rientrato dopo una lunga squalifica avuta nella passata stagione e durata mesi.

Appena due giorni fa ha finito di scontare il periodo di squalifica e la società, con lo stesso direttore sportivo Saro Scollo, lo ha voluto in organico. La prossima gara di Campionato, la 9° del girone D di

Promozione, si giocherà domenica prossima al “Ciccio Scapellato” di Scicli con il Pro Ragusa, squadra di alta classifica. I cremisi sono attesi la prossima settimana ad un lavoro di preparazione non

indifferente nella speranza che si possa proseguire nella serie positiva avviata oggi in terra catanese.

© Riproduzione riservata