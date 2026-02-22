Lo Scicli C.R. pareggia con la Sommatinese, 0-0. E’ in piena zona play-out con la salvezza in bilico.

di Pinella Drago – Lo Scicli non riesce a lasciare il fondo classifica che lo vede relegato in piena zona play-out con solo 13 punti in classifica a fronte dei 52 della prima in classifica, il Priolo. Con la Sommatinese è arrivato il quarto pareggio consecutivo: i ragazzi del tecnico Angelo Tasca non hanno brillato in campo, si sono adagiati ad un gioco apatico senza il mordente di “aggredire” i pali e fare risultato nello “Scapellato” vissuto da una tifoseria che s’aspettava la vittoria. I numeri in classifica dimostrano mancanza di gioco, carenza di concentrazione: su diciannove gare ne sono state vinte solo due, dieci sono state le sconfitte e sette gli incontri finiti alla pari; al di sotto dello Scicli ci sono il Frigintini ed il Gela. Quello con la Sommatinese non era un incontro proibitivo, si poteva vincere per fare risultato e classifica. E soprattutto consegnare alla società una vittoria riparatoria dei sacrifici economici che si stanno facendo in questo campionato.

Ad inizio gara un minuto di silenzio e di raccoglimento per ricordare i lutti che hanno colpito la città in questi giorni, la morte del padre del vice tecnico Gianni Mania e quelle delle giovani signore Loredana Alfano e Cinzia Scifo.

“Non c’è rabbia, c’è delusione, si sono tanti stati d’animo negativi – commenta il Direttore generale Peppe Puglisi nel dopo partita – però non possiamo farci travolgere dal pessimismo. Francamente, sono molto perlesso. Questa squadra si scioglie come nece al sole nel momento decisivo, soprattutto in casa, dinanzi al nostro splendido pubblico. Siamo impalpabili. Senza veleno. Quasi apatici. Lo dico con il dolore nel cuore. Non c’è dubbio che qualche provvedimnto verrà preso perchè non siamo certo nelle condizioni di sperperare risorse senza avere assolutamente nulla in campo. Ora ci giocheremo le partite rimaneneti e, se saranno playout, li giocheremo con tutta la fame del mondo. Perchè lo Scicli deve salvarsi”.

[image: image.png]



