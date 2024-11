Litiga con la compagna e si scopre che l’uomo era ricercato dalla polizia: arrestato

Una lite in famiglia si trasforma in un arresto per un cittadino gambiano di 25 anni. La polizia è intervenuta in seguito all’allarme lanciato da un passante che ha sentito le urla provenienti da un’abitazione di Ragusa.

L’intervento



Giunti sul posto, i poliziotti hanno calmato i due coinvolti, un cittadino gambiano di 25 anni e la sua compagna di origini rumene. Si è accertato che si trattava solo di una discussione verbale senza episodi di violenza fisica.

Nel corso delle verifiche sui presenti, gli Agenti hanno scoperto che sul giovane gambiano gravava un provvedimento di rintraccio per l’esecuzione di una misura restrittiva: gli arresti domiciliari, in sostituzione di una precedente misura cautelare.

Al termine dell’iter burocratico, il cittadino gambiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in conformità al provvedimento giudiziario emesso a suo carico.

