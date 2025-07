Lite tra stranieri a Ragusa degenera: arrestato 26enne, poliziotto finisce in ospedale

Una serata di tensione si è consumata nel cuore di Ragusa, in Piazza San Giovanni, dove la Polizia di Stato è intervenuta nelle ore notturne in seguito a una segnalazione per una lite tra più persone. Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto con tempestività, hanno subito identificato i presenti e avviato i controlli di rito, tra cui la verifica della regolarità della permanenza sul territorio nazionale.

Tra i soggetti controllati, un cittadino gambiano di 26 anni è risultato privo di permesso di soggiorno. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato la fuga ma è stato prontamente raggiunto e bloccato. È a quel punto che la situazione è precipitata: nel tentativo di divincolarsi, l’uomo ha aggredito violentemente uno degli agenti, procurandogli delle lesioni.

Nonostante la resistenza e l’aggressività, il 26enne è stato immobilizzato e condotto in Questura, dove sono stati formalizzati gli atti di arresto. L’uomo dovrà rispondere dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di lesioni personali.

Dopo le formalità di rito, il cittadino extracomunitario è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Procura della Repubblica ha avviato le indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

© Riproduzione riservata