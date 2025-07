Lite per un calcio a un pallone in villaggio vacanze: giovane disabile colpito al volto e alla gamba

Un giovane disabile originario di Gela sarebbe stato picchiato nel corso di una lite all’interno di un villaggio vacanze a qualche chilometro da Scoglitti. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara e sull’episodio stanno indagando i carabinieri. Pare che l’alterco sia scoppiato per qualche calcio ad un pallone nella zona delle villette del villaggio turistico.

Il pallone sarebbe finito più volte nel cortile di una villetta, scatenando l’ira dei villeggianti. Uno tra questi avrebbe reagito violentemente colpendo un giovane disabile. Il ragazzo è stato soccorso e portato in ospedale a Vittoria. Per lui, per fortuna, nulla di grave, ma i segni della violenza sono evidenti. Ha riportato un trauma contusivo allo zigomo e al ginocchio destro.

La prognosi per lui è di sette giorni. Al villaggio sono arrivati i carabinieri. Pare che stiano cercando l’uomo, un vittoriese, che avrebbe aggredito il giovane disabile e che per il momento si sarebbe allontanato. I militari dovranno ricostruire i particolari e le cause dell’accaduto raccogliendo anche il racconto delle persone presenti.

