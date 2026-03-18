Lite in centro finisce con un arresto: giovane gambiano fermato per cocaina

Una lite fra connazionali ha portato all’arresto di un cittadino gambiano per droga. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 24 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in un altro Comune.

L’intervento è scattato a seguito di una lite tra connazionali avvenuta nelle vie centrali di Ragusa. La vittima, medicata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, ha denunciato l’aggressione al personale di Polizia, indicando il presunto autore, già noto alle forze dell’ordine.

Gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno immediatamente avviato le ricerche, recandosi presso il domicilio del 24enne. Qui, a seguito di irruzione, sono stati sequestrati circa 26 grammi di cocaina, 1.900 euro in contanti e materiale utile al confezionamento delle dosi.

Alla luce delle evidenze, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, dopo le formalità di rito, associato alla casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

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