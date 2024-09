Lingua italiana dei segni. A Scicli lezioni sullo sfondo delle opere di Andrea Camilleri

L’iniziativa è della cooperativa Agire e l’aula per le lezioni saranno l’ingresso al Commissariato di Montalbano, nell’androne del Municipio di Scicli e di palazzo Spadaro. Con questo appuntamento la cooperativa sociale di tipo B “Agire” in occasione della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni, intende sensibilizzare le persone su un tema molto importante quale la disabilità uditiva a partire dal patrimonio culturale. Due le giornate dedicate alle lezioni della lingua dei segni. Lunedì 23 settembre dalle 16 alle 20 all’interno del Municipio verrà proiettato, ogni ora e gratuitamente, un video realizzato dalla cooperativa Agire in collaborazione con l’Università di Catania che permetterà di assistere ad una visita guidata dei siti culturali di Scicli in italiano ed in LIS. Il video include letture tratte dai romanzi e dalle interviste di Camilleri per riscoprire con occhi diversi alcune delle bellezze artistiche della città.

Sabato 28 settembre, dalle 18.30 alle 19.30 si passa al palazzo Spadaro, in via Francesco Mormino Penna.

Qui per le lezioni di Lis i partecipanti saranno immersi nell’ atmosfera settecentesca del piano nobiliare che verrà presentato in una visita guidata e nel contempo si potranno provare ed apprendere alcune delle nozioni base della lingua dei segni italiana con un’interprete della LIS.

