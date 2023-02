L’impalcatura di via Rapisardi a Ragusa trasformata in una discarica a cielo aperto

A Ragusa, l’impalcatura di via Mario Rapisardi trasformata in una discarica a cielo aperto. E non è possibile che questo possa avvenire sotto gli occhi di tutti, in pieno centro storico, senza che nessuno muova un dito. E’ quanto segnalato da alcuni residenti.

DISCARICHE A CIELO APERTO, BISOGNA INTERVENIRE

Non è certo la prima volta che assistiamo a episodi di questo tipo nelle nostre città. Vedere alcune aree deturpate dai rifiuti a causa dell’inciviltà di alcuni ci fa comprendere una cosa importante: qualcosa bisogna pur fare. Monitorare le aree in modo più incisivo, provvedere a effettuare multe salate agli sporcaccioni e perchè no? Predisporre adeguate telecamere.

Sono concetti che ripetiamo da mesi, ma al momento, chi di competenza, sembra non aver colto in pieno il messaggio. Cos’altro bisogna aspettare?