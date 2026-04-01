LILT Ragusa è tornata all’Interspar “Le Dune” per la 25ª Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica. Screening gratuiti e momenti di sensibilizzazione

La prevenzione è tornata tra le corsie del supermercato, perché la salute si costruisce ogni giorno, anche a partire dai gesti più semplici. È con questo spirito che la LILT – sezione di Ragusa e Despar Sicilia sono tornate protagoniste all’Interspar “Le Dune” di Ragusa con un calendario di attività gratuite, in occasione della 25ª Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica. L’iniziativa porta la prevenzione nei luoghi della quotidianità, rendendola accessibile e concreta. Nelle giornate del 27 e 28 marzo, cittadini e clienti hanno potuto partecipare a visite mediche, incontri informativi e consulenze specialistiche, tutte gratuite, con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce. Durante la conferenza stampa di apertura della campagna nazionale, svolta a Roma, è stato ribadito come prevenzione e buone pratiche siano determinanti nella lotta alle malattie oncologiche. È emerso con chiarezza come la prevenzione non possa essere un evento occasionale, ma debba diventare un’abitudine quotidiana. Il claim dell’edizione 2026, “Prevenzione. La scelta giusta è tenerla sempre accesa”, sintetizza perfettamente questo messaggio, invitando a prendersi cura di sé ogni giorno attraverso alimentazione sana, attività fisica, abitudini salutari e controlli periodici. In questo contesto, anche il territorio di Ragusa si è inserita attivamente nel calendario nazionale con un programma articolato in tre giornate, pensato per avvicinare concretamente i cittadini alla cultura della prevenzione. Il 27 marzo, alle ore 9:30, l’apertura con il dott. Giuseppe Smecca (ASP Ragusa) e la presidente LILT Ragusa, Maria Teresa Fattori, seguita dalle visite del cavo oro-faringeo (otorinolaringoiatriche), da un incontro divulgativo con nutrizionisti, psicologi e igienisti dedicato all’alimentazione e, nel pomeriggio, visite senologiche e un approfondimento psicologico dal titolo “Alimentazione ed aspetti psicologici: fame di cibo o fame di relazione?”. Il 28 marzo visite pneumologiche con spirometria, consulenze nutrizionistiche individuali e l’intervento del dott. Giuseppe Angirillo, “Digiunare mangiando, un traguardo raggiungibile”. “Portare la prevenzione in un luogo di vita quotidiana come il supermercato significa avvicinare concretamente le persone alla cultura della salute, rendendola parte integrante della loro routine – ha spiegato Concetta Lo Magno, responsabile area marketing di Ergon – Come Despar Sicilia crediamo fortemente nel valore della prevenzione e nel nostro ruolo sociale sul territorio, sostenendo iniziative che abbiano un impatto reale sulla comunità”. Durante le giornate è stato inoltre presente il personale ASP Ragusa per raccogliere adesioni agli screening oncologici. Un’iniziativa che ribadisce un concetto fondamentale: la salute è un diritto di tutti, ma anche una responsabilità quotidiana. Scegliere di prendersi cura di sé, oggi, è il primo passo per costruire il benessere di domani.

© Riproduzione riservata