Libro "Vittoria", per Idea Liberale è l'occasione di rilancio della città - Ragusa Oggi

“Ho letto con molto interesse il libro, pubblicato di recente, che parla di Vittoria e dei suoi figli migliori di ogni epoca in Italia, in Europa e nel mondo. Un libro, quello scritto da Elio Ferraro, che parla, dunque, dei primati vittoriesi e che, in questo periodo che anticipa le consultazioni elettorali, merita di essere letto con avidità da tutti coloro che si stanno proponendo alla guida della città, proprio perché abbiano piena consapevolezza di tutto ciò che la nostra realtà urbana, nel corso dei decenni, è stata in grado di esprimere”. E’ il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, a sottolinearlo, evidenziando che Vittoria non è soltanto la città che in molti, tra quelli che non la vivono, si sforzano di continuare a dipingere come quel contesto urbano che sarebbe espressione solo di delinquenza, arroganza e sopraffazione.





“Invece, immergendosi nelle pagine di questo libro – continua Scuderi – ci si accorge che non è così e che, anzi, Vittoria ha dato i natali a concittadini illustri che sono riusciti a farsi strada nel campo dell’arte, della scienza piuttosto che della magistratura, diventando un esempio da seguire per tutte le giovani generazioni. Insomma, un lavoro attento e certosino che celebra la vittoriesità a ogni latitudine. Un lavoro di cui si sente assolutamente la necessità in un periodo in cui il litigio strumentale è diventato l’ordinarietà del quotidiano quando, invece, questi esempi possono rappresentare un punto di riferimento per tutti noi. Sono modelli che stimolano emulazione, modelli positivi che devono rappresentare la base da cui ripartire per far sì che la nostra collettività abbia modo di crescere seguendo chi ha raggiunto risultati eccelsi in vari campi. Un libro che fa davvero bene all’anima e alla mente in questo periodo così convulso”.