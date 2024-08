Libri d’aMare 2024: la rassegna letteraria di Punta Secca si chiude con Rocco Barbaro

La rassegna letteraria “Libri d’aMare 2024” di Punta Secca si prepara per l’ultimo appuntamento della sua decima edizione, venerdì 9 agosto. Quest’anno, per celebrare questo importante traguardo, l’evento si conclude con un cambio di registro: invece di un libro, la serata sarà animata dallo spettacolo comico “Menefotto” di Rocco Barbaro. Barbaro, noto per le sue partecipazioni a programmi televisivi di successo come “Pippo Chennedy Show”, “Convenscion” e “Zelig”, offrirà al pubblico un cabaret satirico e coinvolgente, raccontando con ironia la sua esperienza di emigrante alle prese con la realtà milanese.

Domenico Occhipinti, direttore artistico della rassegna, racconta come è nata l’idea di invitare Barbaro: “Galeotto fu un libro, perché al momento della scelta degli autori da invitare, sono stato attirato da una raccolta di poesie, ‘Frutti Diversi’, in cui Rocco fa dei giochi di parole molto interessanti con i vegetali. Dopo aver contattato il suo agente ho deciso di andare oltre e chiedergli di esibirsi con uno dei suoi spettacoli più noti, ‘Menefotto’”. Il pubblico potrà comunque acquistare il libro per il firmacopie e una foto con l’autore a fine serata.

Occhipinti sottolinea come la scrittura sia stata protagonista anche nei tre precedenti appuntamenti della rassegna, che hanno ospitato Ninni Bruschetta con “La scuola del silenzio”, Melissa Panarello con “Storia dei miei soldi” e Antonella Di Bartolo con “Domani c’è scuola”. Il direttore organizzativo Alessandro Renda ringrazia i conduttori delle varie serate, Mariagiovanna Fanelli, Andrea Cassisi e Simona Mazzone, oltre al Comune di Santa Croce Camerina e agli sponsor privati che hanno sostenuto l’evento.

L’ultimo appuntamento di “Libri d’aMare 2024” promette dunque di concludersi con un sorriso, mantenendo lo slancio per continuare a offrire al pubblico dei lettori ancora libri e belle storie nelle serate estive del litorale santacrocese. Tutte le serate inizieranno alle 21.45 e si consiglia di seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook della manifestazione: Libri d’aMare Punta Secca.

