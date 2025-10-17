L’ibleo Jordan Platania vola in Europa con la Nazionale Under 15

Il giovane talento Jordan Platania, già convocato nella Nazionale Italiana Under 15, è pronto a salire sul ring continentale per difendere i colori azzurri ai Campionati Europei di Boxe.

Ad accompagnarlo in questa nuova avventura sportiva sarà il suo maestro, Emanuele Schininà, che da anni segue con dedizione il percorso di crescita del pugile modicano.

Una convocazione che riempie d’orgoglio la città e il movimento pugilistico regionale, confermando Jordan Platania come una delle più promettenti giovani stelle del pugilato italiano.

Dalla palestra al sogno azzurro: il talento di Jordan Platania

Fin dai primi allenamenti, Jordan ha mostrato grinta, tecnica e maturità fuori dal comune, qualità che gli hanno permesso di distinguersi nei tornei giovanili nazionali e guadagnarsi la fiducia dello staff tecnico federale.

Sotto la guida attenta del maestro Emanuele Schininà, il giovane atleta ha saputo unire disciplina, passione e determinazione, elementi che oggi lo portano a rappresentare l’Italia sul palcoscenico europeo.

