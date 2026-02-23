L’Iblea Basket Scicli vince a Messina e consolida il secondo posto in classifica

Una vittoria arrivata con il risultato finale di 46-47 in favore delle sciclitane che stanno mietendo successi in questa avventura cestistica. La sfida messinese di sabato scorso si è conclusa con il risultato di 46 a 47 in favore delle sciclitane. L’A.S.D. San Matteo Basket è stata sconfitta in casa, a Messina, dall’Iblea Basket Scicli con il punteggio di 46-47. Appena un punto di scarto per la vittoria a dimostrazione di una partita intensa, combattuta fino all’ultimo possesso con le sciclitane decise a tenere in pugno vittoria e classifica. E’ stata una gara delicata, pesante, giocata con la San Matteo Basket, squadra prima in classifica e fino a sabato scorso imbattuta tra le mura amiche. E’ stata, per le messinesi, la prima sconfitta casalinga della stagione. Ciò rende ancora più prestigiosa l’impresa dell’Iblea Scicli, unica squadra capace di battere la capolista sia in casa che fuori.

Il match è stato equilibrato fin dalla palla a due: 14-7 nel primo quarto per le padrone di casa, poi il recupero delle sciclitane, che hanno risposto colpo su colpo in ogni parziale, restando sempre a contatto fino al finale punto a punto, deciso con freddezza e grande lucidità. Con questa vittoria pesantissima, l’Iblea Basket Scicli consolida il secondo posto nel girone Sicilia orientale, lanciando un segnale forte al campionato.

