L’estate dei desideri comincia prima: arrivano le Delta Aquaridi il 27 luglio

Tranquilli, non è un errore di calendario. Mentre tutti aspettano la celebre Notte di San Lorenzo, il cielo ha deciso di anticipare lo spettacolo con le Delta Aquaridi. Un vero e proprio aperitivo cosmico prima della cena principale.

Queste meteore sono i frammenti lasciati dalla cometa 96P/Machholz, che entrando nella nostra atmosfera si trasformano in scie luminose visibili a occhio nudo. Il picco è atteso tra le 23:45 e le 4:00, quando potremo ammirare fino a 25 meteore all’ora. Le condizioni di visibilità saranno ottime in tutta Italia, con un vantaggio per il Sud, dove il radiante della costellazione dell’Acquario sarà più alto sull’orizzonte.

E ora il dettaglio che rende tutto ancora più magico: circa il 10% di queste stelle cadenti lascia una scia persistente, visibile per diversi secondi. Un effetto spettacolare che rende l’esperienza ancora più suggestiva.

Quindi, cosa aspettate? Cercate un luogo lontano dall’inquinamento luminoso, stendetevi su una coperta e puntate lo sguardo verso Sud-Est dopo la mezzanotte.

L’estate dei desideri inizia in anticipo: il 27 luglio segna l’inizio di una stagione celeste mozzafiato, che culminerà con le attesissime Perseidi di San Lorenzo.

© Riproduzione riservata