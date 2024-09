L’esordio del Vittoria nel campionato di Eccellenza. Si gioca in casa contro la Nebros

E venne il giorno dell’esordio. Il Vittoria di Danilo Rufini gioca la prima partita nel nuovo campionato di Eccellenza dopo la promozione dello scorso anno.

Nella prima giornata il Vittoria giocherà in casa contro la Nebros di Messina. Tutti disponibili i giocatori per mister Danilo Rufini che potrà scegliere gli uomini da mandare in campo da una rosa ampia, che quest’anno è stata notevolmente rafforzata. Giuseppe Sferrazza, difensore con il vizietto del gol, uno dei giocatori di casa che sono diventati i trascinatori dei biancorossi, sarà il capitano.

C’è grande attesa tra i tifosi, desiderosi di vedere in campo la propria squadra, già vista all’opera nel doppio confronto di Coppa Italia contro il Mazzarrone, che l’ha vista prevalere per 4 – 0 nella gara di andata e pareggiare a reti inviolate nella gara di ritorno a Mazzarrone.

Domenica si gioca per i tre punti nel campionato e il clima sugli spalti sarà molto caldo.

Il presidente Vittorio Pinnolo: “I tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo”

“Ci attendiamo una buona gara – spiega il presidente Vittorio Pinnolo – la squadra si è preparata a dovere e tutti i giocatori sono a disposizione. La Nebros è una buona squadra, una squadra di categoria, con tanta esperienza in questo campionato. Chi viene a Vittoria cerca di far bene e di fare risultato. Ma noi – ovviamente v- ci teniamo a regalare la prima vittoria casalinga ai nostri tifosi. Li attendiamo tutti sugli spalti. La città di Vittoria ha sempre avuto nel pubblico il dodicesimo uomo in campo. Siamo certi che anche stavolta sarà così. Li attendiamo numerosi per vivere tutti insieme una bella festa di sport”.

